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Глава СК Бастрыкин: ведомство снова проведет проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС

Общество
Глава СК Бастрыкин: ведомство снова проведет проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС

Следственный комитет проведет новые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от ФНС. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.

Ранее уголовные дела возбудили в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.

Глава СК отметил, что деятельность блогеров стала очень популярной, а число подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых СМИ.

При этом, отметил Бастрыкин, с ростом доходов блогеров в геометрической прогрессии стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься.

Ранее глава СК Александр Бастрыкин поддержал инициативу о запрете использования электросамокатов в городах.
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