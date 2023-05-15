Глава СК Бастрыкин: ведомство снова проведет проверки блогеров в случае поступления материалов от ФНС

Следственный комитет проведет новые проверки в отношении популярных блогеров в случае поступления соответствующих материалов от ФНС. Об этом сообщил председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Безусловно, в случае поступления из налоговых органов материалов, указывающих на признаки налоговых преступлений, нами будут организованы проверки, по итогам которых будут приниматься соответствующие процессуальные решения», — сказал Бастрыкин в интервью ТАСС.
Ранее уголовные дела возбудили в отношении Елены Блиновской, Александры Митрошиной, Валерии и Артема Чекалиных.
Глава СК отметил, что деятельность блогеров стала очень популярной, а число подписчиков сопоставимо с аудиторией некоторых СМИ.
При этом, отметил Бастрыкин, с ростом доходов блогеров в геометрической прогрессии стали расти и суммы налогов, которые должны с них взиматься.
Ранее глава СК Александр Бастрыкин поддержал инициативу о запрете использования электросамокатов в городах.