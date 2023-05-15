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Франция планирует оснастить ВСУ бронемашинами и легкими танками AMX-10RC

Политика
Франция планирует оснастить ВСУ бронемашинами и легкими танками AMX-10RC

В совместном заявлении президента Франции Эммануэля Макрона и украинского лидера Владимира Зеленского говорится, что французская сторона в ближайшее время планирует обучить украинских военных, а также обеспечить их десятками бронемашин и легкими танками AMX-10RC.

«В ближайшие недели Франция обучит и оснастит несколько батальонов десятками единиц бронемашин и легких танков, включая AMX-10RC», — сообщили главы двух государств. Об этом пишет агентство Франс Пресс.

Ранее на встрече в Париже Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию.
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