На встрече в Париже Макрон и Зеленский призвали усилить санкционное давление на Россию

Президент Франции Эмануэль Макрон принял в Елисейском дворце украинского коллегу Владимира Зеленского. По итогу встречи двух лидеров администрация Елисейского дворца опубликовала совместное заявление глав государства.
Макрон и Зеленский призвали усилить давление на Россию путем введения новых санкций. Они также заявили, что нужно улучшить контроль над теми ограничениями, которые уже введены.
«Украина и Франция согласны с тем, что необходимо усилить коллективное давление на Россию посредством новых санкций», — говорится в сообщение.
Лидеры государств также анонсировали презентацию «международного реестра ущерба», понесенного странами в результате украинского кризиса. Документ будет представлен в Рейкьявике 16-17 Мая.
Ранее Макрон сообщил, что безопасность в Европе не может строиться на конфликте с Россией. При этом она должна включать гарантию безопасности для Украины.