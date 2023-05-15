Все модели iPhone 15 будут оснащены 48 мегапиксельной камерой

Аналитик инвестиционной фирмы Haitong International Securities Джефф Пу сообщил, что вся серия iPhone 15 будет оснащена 48 мегапиксельной камерой.
Помимо Pro-версии iPhone 15 и другие модели новой версии смартфона будут снабжены камерой на 48 МП.
Также новые модели планируют оснастить инновационным датчиком, который охватывает значительное количество света. Датчик должен положительно отразиться на качестве изображения.
Могут быть некоторые сложности с поставками новых версий iPhone из-за возможных трудностей на производстве. Анонс iPhone 15 ожидается в сентябре 2023 года.
Ранее доцент РЭУ Александр Тимофеев сообщил, что быстрая разрядка смартфона может происходить из-за слежки через камеру.