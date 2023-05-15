Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в Приозерском районе Ленинградской области

Происшествия
Спасатели нашли тело утонувшего мужчины в Приозерском районе Ленинградской области

В Приозерском районе в озере Семиостровье утонул мужчина. Спасатели нашли тело погибшего и доставили его на берег, где передали полицейским. Об этом сообщает Telegram-канал Мегаполис.

Несчастный случай произошел 13 мая в Приозерском районе 47-го региона. О причинах происшествия не сообщается.

Озеро Семиостровье расположено в лесах Севастьяновского сельского поселения в 15 километрах от поселка Кузнечное. Рыбалка там запрещена.

Ранее сообщалось, что юная жительница Башкирии утонула в реке во время игры с ровесниками.
происшествие тело Приозерский
Военкоры ФАН