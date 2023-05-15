«Конец. Капут. Финито»: Пользователи Сети вынесли приговор президенту Зеленскому после выступления в Германии

Президент Украины Владимир Зеленский после визита в Германию написал в социальной сети об «укреплении связей» с Европой и «росте давления» на Россию.
В ответ пользователи раскритиковали украинского лидера.
«После сегодняшнего оскорбительного выступления в Ахене с тобой все кончено. Конец. Капут. Финито. Ты и понятия не имеешь, какую линию сегодня пересек. Не имеешь понятия», — написал один из пользователей.
Другой пользователь предложил пользоваться своим частным самолетом, сообщив, что граждане не желают больше его финансировать.
«В каком мире ты живешь, Зеленский? Полагаешь, что Россия чувствует давление? Просто проверь макро- и микроэкономические показатели всех своих так называемых „союзников и спонсоров“», — заявил третий.
Другой юзер порекомендовал Зеленскому искать мира.
«Ты просто продлеваешь страдания украинского народа», — выразил он мнение.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал США усилить санкционное давление на Россию.