Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Жозеп Боррель подтвердил испанским СМИ, что лишь поставки западных вооружений сохраняют Украину «на плаву»

Политика
Жозеп Боррель подтвердил испанским СМИ, что лишь поставки западных вооружений сохраняют Украину «на плаву»

Председатель Европейского парламента Жозеп Борель предложил способ положить конец украинскому конфликту. В эфире итальянского телеканала политик заявил, что сможет прекратить кризис «немедленно».

«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», — сказал Борель.

Глава Европарламента заявил, что Европа обязана продолжать помогать Киеву. По его словам, Запад не согласен передать победу России и будет дальше спонсировать Украину. Борель считает, в обратном случае государство превратиться в марионеточную страну.

Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила выделить из бюджета Евросоюза 500 миллионов евро на увеличение производства боеприпасов для поддержки Украины

.
гумпомощь европарламент россия укриана помощб украина помощь
Военкоры ФАН