Жозеп Боррель подтвердил испанским СМИ, что лишь поставки западных вооружений сохраняют Украину «на плаву»

Председатель Европейского парламента Жозеп Борель предложил способ положить конец украинскому конфликту. В эфире итальянского телеканала политик заявил, что сможет прекратить кризис «немедленно».
«Я прекращаю оказывать военную помощь Украине, и Украина должна сдаться в течение нескольких дней», — сказал Борель.
Глава Европарламента заявил, что Европа обязана продолжать помогать Киеву. По его словам, Запад не согласен передать победу России и будет дальше спонсировать Украину. Борель считает, в обратном случае государство превратиться в марионеточную страну.
Ранее сообщалось, что Еврокомиссия предложила выделить из бюджета Евросоюза 500 миллионов евро на увеличение производства боеприпасов для поддержки Украины
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