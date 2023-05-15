Глава немецкой фракции «Левых» Вольфайль попал в скандал из-за желания вывесить украинский флаг в Берлине

Председатель германской фракции «Левых» Филипп Вольфайль вовлечен в скандал из-за намерения вывесить флаг Украины возле здания штаб-квартиры партии в столице Германии. Об этом сообщает газета Die Tageszeitung.
В заявлении говорится, что во время съезда в партии «Левых» вспыхивает напряженная дискуссия — будет ли флаг Украины висеть на доме Карла Либкнехта.
Однопартийцы предлагают повесить на здании штаб-квартиры полотно с лозунгами на антивоенную тематику на немецком, украинском и русском языках.
Ранее канцлер Германи Олаф Шольц заявил о неготовности Украины завершить конфликт на условиях России.