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Глава немецкой фракции «Левых» Вольфайль попал в скандал из-за желания вывесить украинский флаг в Берлине

Политика
Глава немецкой фракции «Левых» Вольфайль попал в скандал из-за желания вывесить украинский флаг в Берлине

Председатель германской фракции «Левых» Филипп Вольфайль вовлечен в скандал из-за намерения вывесить флаг Украины возле здания штаб-квартиры партии в столице Германии. Об этом сообщает газета Die Tageszeitung.

В заявлении говорится, что во время съезда в партии «Левых» вспыхивает напряженная дискуссия — будет ли флаг Украины висеть на доме Карла Либкнехта.

Однопартийцы предлагают повесить на здании штаб-квартиры полотно с лозунгами на антивоенную тематику на немецком, украинском и русском языках.

Ранее канцлер Германи Олаф Шольц заявил о неготовности Украины завершить конфликт на условиях России.
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