ЦИК Турции: Эрдоган набрал менее 50% голосов избирателей на президентских выборах

Турецкая центральная избирательная комиссия подтвердила, что действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган набрал менее 50% на выборах главы государства. Это означает проведение второго раунда голосования.
Ранее основной оппонент Эрдогана Камаль Кылычдароглу заявил, что в Турции пройдет второй тур президентских выборов, где оппозиция обязательно одержит победу. Вероятнее всего новое голосование пройдет 28 мая.
Ранее действующий президент заявил, что «лидирует с явным отрывом» и выразил надежду на победу в первом туре.