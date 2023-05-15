Федеральная налоговая служба может взять на себя функцию регулятора в сфере криптовалют

Федеральная налоговая служба России в скором времени может начать отвечать за цифровую валюту. Об этом сказал заместитель главы Минфина Алексей Моисеев.
«В концепции, которая у нас разработана, надзорное ведомство будет принимать декларации людей об их "кошельках" и транзакциях. Сейчас по иностранным счетам это всем делает ФНС. Логично предположить, что и регулированием должна заниматься ФНС», — цитирует слова Моисеева газета «Известия».
Он отметил, что сведения о транзакциях должны поступать в ФНС, Росфинмониторинг и ЦБ.
По его словам, все операции, совершаемые с криптокошельком, должны быть задекорированы и с них должны быть уплачены налоги.
Вопрос легализации крипторынка в России обсуждается уже не первый год, однако дискуссия приобрела новый виток после введения антироссийских санкций в 2022 году.
Ранее депутат Госдумы Анатолий Аксаков призвал ускорить процесс легализации криптовалюты.