В России до конца года запустят маркетплейс для покупки госимущества

Чиновник сообщил, что Министерство финансов активно занимается цифровизацией Росимущества. До конца этого года, по его словам, будет проведена вся работа по аудиту и полная оцифровка. Будет создан маркетплейс, с помощью которого люди смогут приобрести то, что им нужно.