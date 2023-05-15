В России до конца года запустят маркетплейс для покупки госимущества

Маркетплейс для продажи гособъектов будет запущен в России уже в 2023 году. Там все желающие смогут приобрести объекты госсобственности, рассказал замглавы Министерства финансов Алексей Моисеев в интервью «Известиям».
Чиновник сообщил, что Министерство финансов активно занимается цифровизацией Росимущества. До конца этого года, по его словам, будет проведена вся работа по аудиту и полная оцифровка. Будет создан маркетплейс, с помощью которого люди смогут приобрести то, что им нужно.
«Если кому-то нужен какой-то объект, то его нужно продавать», — рассказал замминистра.
Покупка объектов на маркетплейсе будет проходить в формате аукциона. Сервис установить оценочную стоимость гособъекта, после чего все желающие смогут поучаствовать в спорах за покупку госимущества. Если других покупателей не будет, граждане смогу приобрести объект по первоначальной стоимости.
Ранее Моисеев заявил, новая большая приватизация в России будет запущена после формирования рынка.