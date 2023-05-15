Глава Белого дома Джо Байден прокомментировал президентские выборы в Турции

Президент США Джо Байден прокомментировал проходящие в Турции выборы главы государства. Об этом он сообщил журналистам в штате Делавэр.
Руководитель вашингтонской администрации рассказал, что «победит тот, кто победит». Также добавил, что в регионе полно других трудностей
«В этой части мира достаточно проблем», — добавил американский лидер.
Ранее сообщалось, что разрыв между Тайипом Эрдоганон и Кемалем Кылычдароглу на выборах президента Турции уменьшается. Подведение результатов голосования на выборах президента Турции все еще продолжается.