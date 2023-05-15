Главу СК Александра Бастрыкина не пустили на территорию «северного намыва» в Петербурге

Председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина не пустили на территорию, где ведутся работы по строительству «северного намыва» на Васильевском острове в Санкт-Петербурге.
Глава ведомства пришел на режимный объект «ЛСР» в гражданской одежде и без охраны. Служба безопасности не пропустила Бастрыкина даже после предъявления удостоверения.
На посту ему сказали: «Не положено, гражданин, покиньте охранную зону».
Через час глава СК вернулся на объект в сопровождении сотрудников ОМОНа, после чего был допущен на территорию намыва, сказано в материале «Фонтанки».
В Следственном комитете 5 мая сообщили, что работники группы компаний ООО «Специализированный застройщик «ЛСР» с октября 2021 года в ходе работ по созданию намыва нарушили законодательство «путем устройства основания песчаными грунтами, возведения временного берегоукрепления откосного типа». В рамках расследования дела назначена судебно-экологическая экспертиза.
Ранее сообщалось, что Александр Бастрыкин проконтролирует соблюдение прав ростовских дольщиков.