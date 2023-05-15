«Мы лидируем»: Реджеп Эрдоган обратился к своим сторонникам в Анкаре

Действующий глава Турции сообщил, что «лидирует с явным отрывом» на президентских выборах. С таким заявлением Реджеп Тайип Эрдоган выступил перед своими сторонниками.
«Хотя окончательных данных пока нет, я могу сказать, что мы лидируем с явным отрывом», — сказал он, обращаясь к своим сторонникам на многотысячном митинге в Анкаре с балкона штаб-квартиры правящей «Партии справедливости и развития»
Высшей избирательной комиссии (турецкий аналог ЦИК) потребуется «немного больше времени» для окончательного подсчета голосов, подчеркнул турецкий лидер. Эрдоган выразил надежду, что ему все же удастся победить в первом туре.
Кроме того, действующий президент обвинил оппозицию в попытке одурачить людей заявлениями, что их кандидат лидирует на президентских выборах.
Ранее сообщалось, что вероятность проведения второго тура выборов в Турции крайне высока. В настоящий момент ни у Эрдогана, ни у его оппонента нет необходимых для победы в первом раунде 50% голосов избирателей.