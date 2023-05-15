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Президент Америки Джо Байден допустил возможность договориться о предотвращении дефолта

Политика
Президент Америки Джо Байден допустил возможность договориться о предотвращении дефолта

Президент США Джо Байден заявил, что положительно оценивает перспективы достижения договоренности о повышении потолка госдолга. Он собирается 16 мая обсудить этот вопрос с лидерами конгресса.

Министерство финансов прогнозирует, что уже в июне США ждет первый в истории дефолт, если конгресс не санкционирует расширение лимитов заимствований.

«Оценивать переговоры в разгар переговоров всегда неправильно. Я сохраняю оптимизм, потому что я прирожденный оптимист», — сказал президент США журналистам.

Джо Байден выразил уверенность, что стороны придут к соглашению.

Республиканская оппозиция, которая контролирует Палату представителей, связывает повышение потолка государственного долга с принятием программы сокращения бюджетных расходов на несколько триллионов долларов.

Ранее конгресс выступил с осуждением за бездействие Джо Байдена и демократов.
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