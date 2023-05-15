Представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Старый Свет для поиска решения украинского конфликта

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в понедельник, 15 мая, начнет европейское турне, чтобы найти решение для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.
Ли Хуэй планирует посетить пять стран — Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию, чтобы обсудить пути политического урегулирования кризиса на Украине.
Визит китайского дипломата показывает приверженность Китая содействию переговорам и миру, отметил Ван Вэньбинь.
Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто направился в Китай для обсуждения плана урегулирования конфликта на Украине.