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Представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Старый Свет для поиска решения украинского конфликта

Политика
Представитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй посетит Старый Свет для поиска решения украинского конфликта

Специальный представитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй в понедельник, 15 мая, начнет европейское турне, чтобы найти решение для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил официальный представитель китайского МИД Ван Вэньбинь.

Ли Хуэй планирует посетить пять стран — Польшу, Украину, Германию, Францию и Россию, чтобы обсудить пути политического урегулирования кризиса на Украине.

Визит китайского дипломата показывает приверженность Китая содействию переговорам и миру, отметил Ван Вэньбинь.

Ранее сообщалось, что глава МИД Венгрии Петер Сийярто направился в Китай для обсуждения плана урегулирования конфликта на Украине.
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