«Психанул»: актер Гоша Куценко рассказал о том, как потерял роль в картине с Брэдом Питтом

Актер рассказал, что похудел специально для роли в фильме, но у него возникли проблемы с изучением текста на иностранном языке. Он «психанул» и долго не выходил на связь с авторами картины, из-за чего на заветную роль в «Войне миров Z» пригласили российского киноактера Константина Хабенского. Впрочем, как уточнил Куценко, при монтаже авторы «вырезали» персонажа, которого он должен был сыграть.