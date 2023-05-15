«Психанул»: актер Гоша Куценко рассказал о том, как потерял роль в картине с Брэдом Питтом

Российский актер Гоша Куценко пробовался на роль в фильме «Война миров Z». В интервью телеведущей Ляйсан Утяшевой артист рассказал, что именно помешало ему сыграть в кинокартине.
Фильм «Война миров Z» с американским актером и продюсером Бредом Питтом в главной роли вышел на экраны кинотеатров в 2013 году. В период съемок кинокартины, Куценко получил предложение принять участие в съемках. Во время подготовки к пробам перед актером встала первая проблема — языковой барьер.
«Это пренебрежительный быстрый английский-американский язык. Я понимаю, что не выучу это никогда», — вспомнил в интервью Гоша.
Актер рассказал, что похудел специально для роли в фильме, но у него возникли проблемы с изучением текста на иностранном языке. Он «психанул» и долго не выходил на связь с авторами картины, из-за чего на заветную роль в «Войне миров Z» пригласили российского киноактера Константина Хабенского. Впрочем, как уточнил Куценко, при монтаже авторы «вырезали» персонажа, которого он должен был сыграть.
Ранее российский комик Гарик Харламов рассказал, что уже полгода живет с Гошей Куценко, с которым проводит большую часть времени.