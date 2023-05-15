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Washington Post: члены НАТО решили не приглашать Украину вступить в Альянс на саммите в Вильнюсе

Политика
Washington Post: члены НАТО решили не приглашать Украину вступить в Альянс на саммите в Вильнюсе

Страны НАТО решили не приглашать Украину стать членом альянса во время саммита в Вильнюсе, при этом они обсудили возможность наращивания взаимодействия с Киевом. Об этом сообщает The Washington Post.

Как сказано в статье со ссылкой на источники из числа должностных лиц, «среди 31 члена альянса, несмотря на призывы Киева, сложился консенсус относительно того, что НАТО во время встречи 11-12 июля не направит Украине официальное приглашение о вступлении».

Страны восточной Европы добиваются конкретных шагов к этой цели, «включая потенциальные обязательства относительно сроков вступления Украины».

В то же время ряд европейских государств и США «выступают за меньшие шаги».

Как говорится в материале, «в их число может войти бюрократическое обновление до органа между НАТО и Украиной или решения по дальнейшему расширению технической поддержки НАТО оборонному сектору Украины».

Американское издание также пишет о стремлении членов альянса преодолеть разногласия по поводу членства Украины. Отмечается, что входящие в состав НАТО страны проводят консультации, чтобы определить дальнейшие шаги Украины для вступления в блок.

Постпред Киева при НАТО Наталья Галибаренко полагает, что саммит в Вильнюсе «не будет историческим <...> без решения о будущем Украины в альянсе». По ее словам, странам НАТО нужно «определить путь» к членству Киева в альянсе.

Ранее политолог Андрей Кошкин рассказал, почему США невыгодно вступление Украины в НАТО.
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