Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни

Список регионов — лидеров по качеству жизни за 2022 год существенно не изменился с предыдущим годом. Соответсвующую информацию предоставили эксперты РИА Новости.
Лидерами рейтинга, как и прежде, являются Москва и Санкт-Петербург с 85 баллами. Рейтинг продолжают следующие регионы: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Московская область. Все они имеют по 75 баллов.
В топ-10 по социально-экономическому положению стабильно входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Красноярский край и Ленинградская область.
Лидирующие субъекты обеспечивают 53% всего валового регионального продукта (ВРП) России. Треть населения государства живут в этих регионах.
Ранее сообщалось, что экономика России во втором квартале 2023 года возрастет на 4,2%.