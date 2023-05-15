Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни

Лидерами рейтинга, как и прежде, являются Москва и Санкт-Петербург с 85 баллами. Рейтинг продолжают следующие регионы: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Московская область. Все они имеют по 75 баллов.