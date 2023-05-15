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Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни

Экономика
Москва и Санкт-Петербург вновь возглавили рейтинг регионов с самым высоким качеством жизни

Список регионов — лидеров по качеству жизни за 2022 год существенно не изменился с предыдущим годом. Соответсвующую информацию предоставили эксперты РИА Новости.

Лидерами рейтинга, как и прежде, являются Москва и Санкт-Петербург с 85 баллами. Рейтинг продолжают следующие регионы: Ханты-Мансийский автономный округ, Республика Татарстан и Московская область. Все они имеют по 75 баллов.

В топ-10 по социально-экономическому положению стабильно входят Свердловская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Краснодарский край, Красноярский край и Ленинградская область.

Лидирующие субъекты обеспечивают 53% всего валового регионального продукта (ВРП) России. Треть населения государства живут в этих регионах.

Ранее сообщалось, что экономика России во втором квартале 2023 года возрастет на 4,2%.
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