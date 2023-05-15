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Глава движения «Мы вместе в Россией» Рогов: ВСУ открыли артиллерийский огонь по мирным районам Запорожья

Армия
Глава движения «Мы вместе в Россией» Рогов: ВСУ открыли артиллерийский огонь по мирным районам Запорожья

Взрывы слышны в некоторых районах Запорожской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил основать движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Это тяжёлая артиллерия нацистов с южных окраин Запорожья и из пригорода», — заявил председатель движения.

Рогов рассказал, что обстрелы исходят из Веселянки, Камышевахи и Заречного. Оттуда Артиллерия ВСУ обстреливает освобожденные территории городов и сел Запорожья, где находятся мирное население. Глава движения рассказал о привычке украинских боевиков «хвастаться» обстрелами мирного населения.

Ранее несколько жилых домов и легковых автомобилей повредили при обстреле из РСЗО Куйбышевского района Донецка.
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