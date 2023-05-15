Глава движения «Мы вместе в Россией» Рогов: ВСУ открыли артиллерийский огонь по мирным районам Запорожья

Рогов рассказал, что обстрелы исходят из Веселянки, Камышевахи и Заречного. Оттуда Артиллерия ВСУ обстреливает освобожденные территории городов и сел Запорожья, где находятся мирное население. Глава движения рассказал о привычке украинских боевиков «хвастаться» обстрелами мирного населения.