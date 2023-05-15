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Американский актер Дуэйн Джонсон вернется в кинофраншизу «Форсаж» после шестилетнего перерыва

Шоу-бизнес
Американский актер Дуэйн Джонсон вернется в кинофраншизу «Форсаж» после шестилетнего перерыва

Американский актер Дуэйн Джонсон, который ранее играл в фильме спецагента Люка Хоббса, вновь снимется в «Форсаже». Об этом сообщает The Wrap.

По информации, он снимется в десятой части кинофраншизы после шестилетнего перерыва. Персонаж актера появится в сцене после титров.

Основной сюжет десятой части «Форсажа» расскажет о борьбе семьи Доминика Торетто с Данте, который является сыном наркобарона Эрнана Рейса из пятой части «Форсажа».

В фильме сыграли Вин Дизель, Шарлиз Терон, Джейсон Момоа, Бри Ларсон, Лудакрис, Мишель Родригес, Джон Сина, Джейсон Стэтем и другие.

Премьера новой части американской кинофраншизы запланирована 17 мая 2023 года.

Ранее сообщалось, что актер Генри Кавилл после ухода из сериала «Ведьмак» увлекся компьютерными играми.
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