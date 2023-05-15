Футбольный клуб «Барселона» впервые за четыре года стал чемпионом Испании

В составе победителей гол забили Роберт Левандовски (11-я минута и 40-я), Алехандро Бальде (20-я) и Жюль Кунде (53-я). У «Эспаньола» — Хавьер Пуадо (73-я) и Хоселу (90+2). Таким образом, каталонцы за четыре тура до конца чемпионата завоевали титул.

