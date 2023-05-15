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Футбольный клуб «Барселона» впервые за четыре года стал чемпионом Испании

Спорт
Футбольный клуб «Барселона» впервые за четыре года стал чемпионом Испании

Футбольный клуб «Барселона» со счетом 4:2 обыграл «Эспаньол» в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра прошла в воскресенье.

«Барселона» набрала 85 очков после 34 матчей и стала недосягаемой для мадридского «Реала», набравшего 71 балл.

В составе победителей гол забили Роберт Левандовски (11-я минута и 40-я), Алехандро Бальде (20-я) и Жюль Кунде (53-я). У «Эспаньола» — Хавьер Пуадо (73-я) и Хоселу (90+2). Таким образом, каталонцы за четыре тура до конца чемпионата завоевали титул.

Это уже 27-я победа клуба «Барселона» в чемпионате Испании. Больше только у «Реала» — 35.

Ранее сообщалось, что тысячи фанатов ФК «Наполи» отпраздновали победу любимой команды в первенстве Италии.
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