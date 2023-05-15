«Это русские» — президент Украины Владимир Зеленский нашел «виновных» в падении премии Карла Великого

Президент Украины Владимир Зеленский во время церемонии награждения в Германии заявил, что падение врученной ему премии Карла Великого связано «с действиями русских».
«Это русские», — заявил украинский лидер.
Напомним, что во время выступления Зеленского в Ахене с подставки упала врученная ему премия Карла Великого. Украинский лидер прервал на несколько секунд свою речь, чтобы обратно положить ее на место, после чего дальше продолжил выступление.
Это уже не первый подобный конфуз с участием украинского президента. Так, ещё во время своей инаугурации Зеленский уронил удостоверение президента. Уже тогда многими это было воспринято как дурной знак.
В настоящий момент глава Украины прибыл в Париж, где проведет рабочую встречу с Эммануэлем Макроном.