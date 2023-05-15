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В результате взрыва газа в Ингушетии пострадал ребенок

Происшествия
В результате взрыва газа в Ингушетии пострадал ребенок

В Малгобекском районе Ингушетии из-за взрыва газа пострадали трое взрослых и ребенок. Об этом сообщило ГУМЧС РФ по региону.

В воскресенье в 20:25 (мск) поступило сообщение о взрыве газовоздушной смеси в частном доме. Происшествие произошло в сельском поселении Нижние Ачалуки в Малгобекском районе.

Пострадали четыре человека, все они доставлены в центральную районную больницу.

Региональная прокуратура проводит проверку.

СУ СК РФ по региону сообщило о проведении доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью» УК РФ.

Ранее сообщалось, что два человека пострадали из-за взрыва газа в Саратовской области.
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