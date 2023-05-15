Золотую цепочку и крестик отобрал грабитель у 84-летней петербурженки в Кировском районе Северной столицы

В распоряжении ФАН оказалось видео инцидента. Нападение произошло в 15:20 в воскресенье. Мужчина набросился на петербурженку на лестничной клетке дома на Дачном проспекте. На кадрах видно, что злоумышленник подкрался к пенсионерке, которая поднималась по ступенькам. Преступник сорвал с шеи женщины цепочку с золотым крестиком и скрылся.