Золотую цепочку и крестик отобрал грабитель у 84-летней петербурженки в Кировском районе Северной столицы

Неизвестный в Кировском районе Петербурга напал на 84-летнюю жительницу Северной столицы и ограбил ее, сорвав с шеи пенсионерки золотой крестик на цепочке. Об этом в воскресенье сообщил источник агентства в правоохранительных органах.
В распоряжении ФАН оказалось видео инцидента. Нападение произошло в 15:20 в воскресенье. Мужчина набросился на петербурженку на лестничной клетке дома на Дачном проспекте. На кадрах видно, что злоумышленник подкрался к пенсионерке, которая поднималась по ступенькам. Преступник сорвал с шеи женщины цепочку с золотым крестиком и скрылся.
Женщина обратилась в правоохранительные органы. По описаниям пострадавший, на нее напал мужчина 35 лет, ростом 170-176 см и с темными короткими волосами. Следственно-оперативная группа уже осмотрела место происшествия. Полиция возбудила уголовное дело.
Ранее трое злоумышленников совершили налет на один из магазинов на Екатерининской улице во Всеволожском районе Санкт-Петербурга. Из него они вынесли четыре бутылки коньяка.