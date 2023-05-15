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Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Гуцул победила на выборах главы Гагаузии

Политика
Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Гуцул победила на выборах главы Гагаузии

Кандидат от оппозиционной партии «Шор» Евгения Гуцул победила на выборах главы Гагаузской автономии Молдавии. Об этом сообщает ЦИК после подсчета 100% бюллетеней.

Во втором туре Гуцул набрала 27 376 голосов, тогда как ее оппонент из Партии социалистов Григорий Узун получил 24 913 голосов. Явка составила 57,8%.

Узун признал свое поражение на выборах и подчеркнул, что уважает выбор избирателей.

Напомним, Гагаузия является автономным территориальным образованием в составе Молдавии. С 1990 до декабря 1994 год она существовала как непризнанное государство.

Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали отказ Молдавии в наблюдении за выборами главы Гагаузии.
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