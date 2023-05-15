В генконсульстве РФ сообщили, что задержки самолетов с россиянами в аэропорту Антальи связаны с ремонтом ВПП

Генконсульство России сообщило, что информация о прерванном авиасообщении между Москвой и Антальей недостоверна.
Задержка самолетов в аэропорту Антальи связана с тем, что на взлетно-посадочной полосе проводятся ремонтные работы.
«Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут», — прокомментировали в российском генконсульстве изданию ТАСС.
Перед этим в соцсетях россияне, находящиеся в Турции, рассказали, что авиасообщение между Москвой и Антальей прервано. К такому выводу пришли после отмены более трех рейсов компании Turkish Airlines из Антальи в Россию.
Ранее сообщалось, что в Стамбуле рейс «Аэрофлота» в Москву задержали по техническим причинам.