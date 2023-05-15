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В генконсульстве РФ сообщили, что задержки самолетов с россиянами в аэропорту Антальи связаны с ремонтом ВПП

Общество
В генконсульстве РФ сообщили, что задержки самолетов с россиянами в аэропорту Антальи связаны с ремонтом ВПП

Генконсульство России сообщило, что информация о прерванном авиасообщении между Москвой и Антальей недостоверна.

Задержка самолетов в аэропорту Антальи связана с тем, что на взлетно-посадочной полосе проводятся ремонтные работы.

«Нам вчера поступил только один звонок от российских туристов, но в итоге их рейс задержался всего лишь на 30 минут», — прокомментировали в российском генконсульстве изданию ТАСС.

Перед этим в соцсетях россияне, находящиеся в Турции, рассказали, что авиасообщение между Москвой и Антальей прервано. К такому выводу пришли после отмены более трех рейсов компании Turkish Airlines из Антальи в Россию.

Ранее сообщалось, что в Стамбуле рейс «Аэрофлота» в Москву задержали по техническим причинам.
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