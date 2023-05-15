Президент Украины Зеленский посетил военную базу в Германии, где проходят подготовку солдаты ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем военную базу в Ахене. В своем Telegram-канале украинский лидер рассказал, что там проходят подготовку военнослужащие ВСУ.
«Спасибо вам, ребята, за то, что представляете нашу страну. Мы ждем вас дома, возвращайтесь и сделайте нашу армию еще более мощной на поле боя», — обратился Зеленский к военным.
Глава государства заявил, что вместе с немецким канцлером он поговорил с солдатами и вручил им государственные награды.
Ранее Зеленский анонсировал встречу в Париже со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном. Он отметил, что на встрече планирует обсудить с французским лидером «важнейшие пункты» французско-украинских отношений.