Президент Украины Зеленский посетил военную базу в Германии, где проходят подготовку солдаты ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Германию посетил вместе с канцлером ФРГ Олафом Шольцем военную базу в Ахене. В своем Telegram-канале украинский лидер рассказал, что там проходят подготовку военнослужащие ВСУ.