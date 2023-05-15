Россия готова снять ограничения в торговле с Белоруссией

Российская сторона выразила готовность снять в ближайшее время ограничения по отдельным позициям в торговле с Республикой Беларусь. Об этом сообщил посол РБ Дмитрий Крутой.
На встрече с Денисом Мантуровым, заместителем председателя правительства РФ, министром промышленности и торговли России обсуждалась тема защиты общего союзного рынка, рассказал Крутой.
По его словам, речь идет о параллельном импорте и демпинге третьих стран.
«Мы договорились, что в ближайшее время на уровень правительства России будет передан перечень еще по отдельным товарным позициям, по поставкам которых сохраняются определенные ограничения (они имеют либо локальный характер, либо на уровне нормативных актов правительства)», — сказал посол Белоруссии в интервью местному телеканалу.
Для Белоруссии очень важен такой сегмент, как машиностроение.
«Безусловно, мы хотим сохранить хотя бы доли наших предприятий по поставкам в России», — сказал Дмитрий Крутой.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение с РФ по программе ВТС до 2025 года.