Ожидается второй тур выборов президента Турции

Центральная избирательная комиссия Турции проверила уже более 92,7% бюллетеней. Разрыв между двумя основными участниками гонки за пост президента Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылыдароглу все меньше.
В настоящее время зафиксированы 49,94% голосов за Эрдогана. 44,3% избирателей выбрали его главного конкурента. За Синана Огана проголосовали 5,3% избирателей и мееее 0,5% проголосовавших выбрали Мухаррема Индже.
Так как у всех кандидатов в данный момент менее 50% голосов, вероятнее всего для выявления следующего президента Турции будет проведен второй тур голосования.
Ранее действующий лидер страны и основной кандидат Реджеп Эрдоган потребовал продолжать подсчет голосов.