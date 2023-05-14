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Ожидается второй тур выборов президента Турции

Политика
Ожидается второй тур выборов президента Турции

Центральная избирательная комиссия Турции проверила уже более 92,7% бюллетеней. Разрыв между двумя основными участниками гонки за пост президента Тайипом Эрдоганом и Кемалем Кылыдароглу все меньше.

В настоящее время зафиксированы 49,94% голосов за Эрдогана. 44,3% избирателей выбрали его главного конкурента. За Синана Огана проголосовали 5,3% избирателей и мееее 0,5% проголосовавших выбрали Мухаррема Индже.

Так как у всех кандидатов в данный момент менее 50% голосов, вероятнее всего для выявления следующего президента Турции будет проведен второй тур голосования.

Ранее действующий лидер страны и основной кандидат Реджеп Эрдоган потребовал продолжать подсчет голосов.
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