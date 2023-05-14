Разрыв между Эрдоганон и Кылычдароглу на выборах президента Турции уменьшается

При этом разрыв между двумя лидерами гонки все меньше. После проверки 91,1% бюллетеней у действующего президента ровно 50% голосов, в то время как за его основного конкурента Кылычдароглу проголосовали более 44% избирателей. Меньше 6% голосов в настоящее время делят остальные кандидаты. Если после подведения итогов ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур выборов.