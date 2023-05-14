Разрыв между Эрдоганон и Кылычдароглу на выборах президента Турции уменьшается

Подведение результатов голосования на выборах президента Турции все еще продолжается. Действующий лидер страны и основной кандидат Тайип Эрдоган потребовал продолжать подсчет голосов.
Глава государства призвал коллег не покидать избирательные участки. Он назвал «попыткой узурпации власти» попытку избиркома объявить результаты голосования поспешно. Основной конкурент Эрдогана на выборах Кемаль Кылычдароглу присоединился к призыву. Он потребовал, чтобы избирком продолжил регистрировать поступающие из регионов данные.
При этом разрыв между двумя лидерами гонки все меньше. После проверки 91,1% бюллетеней у действующего президента ровно 50% голосов, в то время как за его основного конкурента Кылычдароглу проголосовали более 44% избирателей. Меньше 6% голосов в настоящее время делят остальные кандидаты. Если после подведения итогов ни один из кандидатов не наберет более 50% голосов, будет проведен второй тур выборов.
Ранее турецкая оппозиция заявила о лидерстве своего кандидата на президентских выборах.