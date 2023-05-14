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Кандидат в президенты Турции Синан Оган: высока вероятность проведения второго тура выборов

Политика
Кандидат в президенты Турции Синан Оган: высока вероятность проведения второго тура выборов

Кандидат в президенты Турции, представитель политического блока АТА Синан Оган заявил, что возможность проведения второго тура, который запланирован 28 мая, является достаточно высокой. Об этом он сообщил с социальной сети после окончания голосования.

«Мы рассматриваем в качестве весьма высокой вероятность проведения второго тура президентских выборов», — прокомментировал Оган.

Если во первом туре кандидаты не получат 50% голосов избирателей, то будет проведен второй раунд голосования.

Ранее сообщалось, что турецкая оппозиция заявила о лидерстве своего кандидата на президентских выборах.
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