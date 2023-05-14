В результате пожара в Калининском районе Петербурга погибла женщина

В воскресенье, 14 мая, в 21:50 поступило сообщение о пожаре в Калининском районе по адресу ул. Академика Байкова, дом 7, корпус 2. В трехкомнатной отдельной квартире обгорела обстановка на площади 5 квадратных метров. Побороть возгорание удалось в 22:33.