Американские военные заявили о перехвате шести российских самолетов вблизи Аляски

Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD) сообщило, что 11 мая «обнаружило, отследило, опознало и перехватило» шесть российских истребителей в международном пространстве около штата Аляска.
В NORAD отметили, что российские самолеты не нарушали границ, а их полеты не несли угрозы. В ведомстве уточнили, что такие полеты происходят 15 раз в год.
В пресс-релизе NORAD сказано, что на «перехват» стратегических бомбардировщиков Ту-95, самолетов-заправщиков Ил-78 и истребителей Су-35 были подняли истребители F-16, F-22 и самолет радиолокационного обнаружения E-3 AWACS.
Ранее сообщалось, что навстречу российскому самолету Ту-142 ВКС над Норвежским морем были подняты британские истребители.