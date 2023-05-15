Рекордные цифры: на Московский полумарафон зарегистрировались 24 тысячи человек

Нынешний год особенный для московского спорта — он празднует свое 100-летие. Сам же полумарафон отметит юбилей в 2024-м: соревнования впервые прошли девять лет назад, и с тех пор с каждым разом неизменно набирают обороты, привлекая все больше участников.