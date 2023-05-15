Рекордные цифры: на Московский полумарафон зарегистрировались 24 тысячи человек

Масштабный беговой уикенд завершился в столице. Любители активного образа жизни вышли на старт Московского полумарафона и преодолели 21 километр по живописному маршруту центральных набережных от Лужников до Кремля и обратно.
Московский полумарафон — крупнейший забег России, в его рамках есть дистанции 5 и 21,1 километра, корпоративные эстафеты и детские забеги.
«В этом году на полумарафоне зарегистрировалось рекордное количество участников — 24 тысячи человек», — рассказал директор Московского полумарафона и сооснователь Бегового сообщества Дмитрий Тарасов.
Состав участников впечатлили: в общей колонне с простыми любителями-бегунами — элита профессиональных спортсменов и рекордсмены России на самых разных дистанциях. Их поддерживали тысячи поклонников.
«Мы очень активно развиваем аудиторию болельщиков. В этом году на старт Московского марафона выйдет гигантское количество болельщиков. Мы очень хотим быть похожими на крупнейшие мировые старты, как Нью-Йорк, Лондон, Париж, где на улицы города выходят более миллиона человек», — заявил Тарасов.
Нынешний год особенный для московского спорта — он празднует свое 100-летие. Сам же полумарафон отметит юбилей в 2024-м: соревнования впервые прошли девять лет назад, и с тех пор с каждым разом неизменно набирают обороты, привлекая все больше участников.
«Это одни из самых лучших соревнований в России. Самое главное, что я установил свой личный рекорд. Благодаря хорошей системной подготовке и грамотному плану моего личного тренера удалось показать достойный результат. Я выложился по полной», — поделился один из участников забега Сергей Максутов.
Лимит времени на прохождение полумарафонской дистанции — три часа. Результаты фиксирует электронная система хронометража, видеорегистраторы и, конечно, профессиональные судьи. Первым в мужском зачете финишную черту пересек Владимир Никитин из Перми. Спортсмен установил абсолютный рекорд соревнований — 1 час 2 минуты 46 секунд.
«Когда я выхожу на старт, я никогда себе «медаль на шею не вешаю», потому что это неправильно по отношению к соперникам, нужно уважать их. Сегодня я выходил спокойно, не так сильно волновался, как обычно», — сказал победитель корреспонденту ФАН.
Только представьте, сколько нужно тренироваться, чтобы преодолеть спринт в 21 километр за час и пару минут! У профессиональных марафонцев принято считать свой недельный объем бега.
«При подготовке к марафону — около 170 километров набега в неделю, когда нужно преодолеть половинку — 145 — 150. Ребята по 200-210 набегают в неделю. Если на сборах, то за месяц примерно 600-700 километров», — отметила участница Московского полумарафона из Перми Ольга Дедова.
Женский забег выиграла новосибирская легкоатлетка Анна Викулова. Это был 13-й полумарафон в ее карьере и девятое попадание на призовой подиум. Девушка установила рекорд соревнований и побила свой личный. Ее время — 1 час 9 минут и 47 секунд.
«Старт очень крутой, очень классный, очень много народу. Ты бежишь, и через каждые 300 метров выкрикивают твое имя, тебя подбадривают. Это очень здорово и однозначно придает сил бежать», — поделилась спортсменка.
Второе и третье места среди мужчин заняли московские бегуны Дмитрий Неделин и Алексей Реунков. Серебро забрала и москвичка Светлана Симакова, а бронзу — Дина Александрова из Курска.