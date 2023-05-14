Во время выступления в Ахене Владимир Зеленский уронил на пол врученную ему премию Карла Великого

Премия Карла Великого, врученная президенту Украины Владимиру Зеленскому, внезапно упала с подставки без всякой причины.
На опубликованном видео видно, что во время выступления Зеленского премия падает на пол с подставки. Украинский лидер прерывает свою речь, чтобы поставить премию обратно на место и дальше продолжает выступление.
Церемония вручения премии Карла Великого прошла в воскресенье, 14 мая, в немецком городе Ахене.
Ранее сообщалось, что президент Украины Зеленский анонсировал встречу с французским лидером Эммануэлем Макроном.