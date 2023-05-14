Президент Франции Макрон заявил о необходимости урегулирования отношений с Россией

Безопасность в Европе не может строиться на конфликте с Россией. При этом она должна включать гарантию безопасности для Украины. Подобное мнение в интервью Opinion высказал президент Франции Эммануэль Макрон.
Глава государства заявил, что гарантия безопасности Украины важна для Европы, но для строительства надежной европейской архитектуры также необходимо урегулирование отношений с Москвой.
«Она также должна включать в себя отсутствие конфронтации с Россией и выстраивание заново устойчивого баланса», — отметил Макрон.
Французский лидер считает, что Европа должна помочь Киеву в подготовке вопросов гарантий безопасности и переговоров после наступления.
Ранее министр иностранных дел Франции Катрин Колонна рассказала о нежелании Парижа поддерживать «ментальную изоляцию» Москвы на политической арене.