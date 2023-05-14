Президент Украины Зеленский анонсировал встречу с французским лидером Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в Париже со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном. О предстоящем саммите глава государства рассказал в своем Telegram-канале.
«С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет», — заявил украинский лидер.
Зеленский в сообщении назвал «своим другом» французского лидера. Он отметил, что на встрече планирует обсудить с Макроном «важнейшие пункты» французско-украинских отношений.
Ранее в Елисейском дворце уточнили, что президент Макрон собирается напомнить о «неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов».