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Президент Украины Зеленский анонсировал встречу с французским лидером Макроном

Политика
Президент Украины Зеленский анонсировал встречу с французским лидером Макроном

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал встречу в Париже со своим французским коллегой Эманнуэлем Макроном. О предстоящем саммите глава государства рассказал в своем Telegram-канале.

«С каждым визитом оборонные и наступательные возможности Украины увеличиваются. Связь с Европой крепнет, а давление на Россию растет», — заявил украинский лидер.

Зеленский в сообщении назвал «своим другом» французского лидера. Он отметил, что на встрече планирует обсудить с Макроном «важнейшие пункты» французско-украинских отношений.

Ранее в Елисейском дворце уточнили, что президент Макрон собирается напомнить о «неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов».
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