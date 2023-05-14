Агенты ФБР обыскали в Майами квартиру двух российских бизнесменов

Сотрудники Федерального бюро расследований обыскали квартиру в Майами, будто бы связанную с российскими предпринимателями. Об этом сообщила американская газета The Miami Herald.
Сотрудники ФБР 11 мая провели обыск в одной из квартир элитного жилого комплекса в районе Санни-айлс-бич. Как пишет издание, квартира принадлежит фирме MIC-USA LLC, владельцами которой якобы являются два российских бизнесмена — Олег Пацуля и Агунда Макеева.
Издание пишет, что в ФБР подтвердили «проведение по указанию суда правоохранительной деятельности» в этом районе, но не рассказали, в чем ее причины.
Как выяснила газета, жилой комплекс с 2016 года носит имя бывшего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, а район Санни-айлс-бич называют «маленькой Москвой» из-за большого числа проживающих там российских иммигрантов.
Ранее сообщалось, что кандидат в президенты США хочет ликвидировать ФБР.