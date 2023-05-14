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Турецкая оппозиция заявила о лидерстве своего кандидата на президентских выборах

Политика
Турецкая оппозиция заявила о лидерстве своего кандидата на президентских выборах

На данный момент идет подсчет голосов президентских выборов в Турции.

Мэр Анкары Мансуар Яваша заявил на пресс-конференции, что кандидат от оппозиционной турецкой партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу опережает своего оппонента в голосовании с 47,42%. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган немного отстает от своего главного соперника, набрав 46,8% голосов.

«Согласно этим данным, наш руководитель лидирует с 47,42% голосов ... У господина Эрдогана 46,8% голосов ... Синан Оган набирает 5,33% голосов», — прокомментировал мэр Анкары,.

В воскресенье, 14 мая, прошли выборы президента и парламента в Турции. Второй тур голосования запланирован на 28 мая, если никто из кандидатов не наберет половину голосов.

Гостелеканал TRT Haber рассказал, что после обработки 60,36% бюллетеней на первом месте находится Эрдоган — 51,71 % голосов, Кылычдароглу на втором месте с 42,45% голосами.

Ранее сообщалось, что Эрдоган лидирует на выборах в Турции после подсчета почти 40 процентов бюллетеней.
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