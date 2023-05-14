Турецкая оппозиция заявила о лидерстве своего кандидата на президентских выборах

Мэр Анкары Мансуар Яваша заявил на пресс-конференции, что кандидат от оппозиционной турецкой партии «Народный альянс» Кемаль Кылычдароглу опережает своего оппонента в голосовании с 47,42%. Нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган немного отстает от своего главного соперника, набрав 46,8% голосов.