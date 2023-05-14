Тысячи байкеров прокатились по столичному Садовому кольцу в рамках мотопарада

В Москве состоялась традиционная церемония открытия ежегодного весеннего мотофестиваля. Оседлав своих «железных коней», байкеры большой колонной проехались от проспекта Сахарова до парка «Музеон».
Каскадеры и члены байкерских клубов приняли участие в открытии Московского мотофестиваля, который состоялся на территории столичного парка «Музеон»
«После затяжной московской зимы это мероприятие — отличный повод для того, чтобы в теплый солнечный день встретиться со знакомыми и прокатиться», — сказал один из участников мотопробега Артем.
Управлять тяжелым мотоциклом по силу не только бесстрашным мужчинам, но и хрупким женщинам. Байкер со стажем Светлана поделилась яркими эмоциями после заезда по Садовому кольцу.
«Пробег очень крут, это был просто восторг! Такая энергетика, не передать словами. Просто огонь! Очень рекомендую ходить на все открытия», — сказала девушка.
На территории парка «Музеон» прошли выставки и конкурсы, выступления артистов и байкеров-каскадеров. Мотопарад и фестиваль проводится в Москве каждую весну. В празднике в поддержку мотоспорта принимают участие все любители скорости.