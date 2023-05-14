Археологи нашли на дне Адриатического моря 6900-летнюю каменную дорогу

Древний подводный маршрут находится на глубине около пяти метров. На кадрах, снятых водолазами в заливе Градина, под слоем ила и морских водорослей просматривается вымощенная каменная тропа. Археологи в аквалангах используют специальные инструменты для удаления песка и раскопок памятника архитектуры.