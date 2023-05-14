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Археологи нашли на дне Адриатического моря 6900-летнюю каменную дорогу

ФАН-ТВ

Археологи Задарского университета обнаружили руины поселения эпохи неолита и остатки дороги, созданной почти 7000 лет назад. В древности этот маршрут соединял материк с островом Корчула в Хорватии.

Древний подводный маршрут находится на глубине около пяти метров. На кадрах, снятых водолазами в заливе Градина, под слоем ила и морских водорослей просматривается вымощенная каменная тропа. Археологи в аквалангах используют специальные инструменты для удаления песка и раскопок памятника архитектуры.

Археологи нашли на дне Адриатического моря 6900-летнюю каменную дорогу

Для экспертов пока остается загадкой, как наши предки приспосабливались и строили дороги для связи разных частей суши. По мнению археологов, тропа находилась на вершине искусственно созданного сооружения типа дамбы.
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