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Президент Франции Макрон поговорит с Владимиром Зеленским о военных и гуманитарных потребностях Украины

Политика
Президент Франции Макрон поговорит с Владимиром Зеленским о военных и гуманитарных потребностях Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским срочные военные и гуманитарные потребности Украины. Об этом сообщило французское информационное агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

«В ходе ужина в Елисейском дворце в воскресенье Эммануэль Макрон обсудит с Владимиром Зеленским поддержку Франции в ответ на срочные нужды Украины в военной и гуманитарной сфере», — сообщило СМИ.

В Елисейском дворце уточнили, что президент Макрон собирается напомнить о «неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов».

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