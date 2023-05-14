Президент Франции Макрон поговорит с Владимиром Зеленским о военных и гуманитарных потребностях Украины

Президент Франции Эммануэль Макрон обсудит с лидером Украины Владимиром Зеленским срочные военные и гуманитарные потребности Украины. Об этом сообщило французское информационное агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.
«В ходе ужина в Елисейском дворце в воскресенье Эммануэль Макрон обсудит с Владимиром Зеленским поддержку Франции в ответ на срочные нужды Украины в военной и гуманитарной сфере», — сообщило СМИ.
В Елисейском дворце уточнили, что президент Макрон собирается напомнить о «неизменной поддержке Францией и Европой Украины в плане восстановления ее законных прав и защиты ее фундаментальных интересов».
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