Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике в социальных сетях после своего заявления об «общих ценностях» Европейского союза с Киевом. Ранее европолитик заявила, что Украина борется за «демократию и верховенство закона».
Высказывание вызвало негатив читателей в социальной сети. Пользователи посчитали высказывание фон дер Ляйен «позорным». Они заподозрили главу Еврокомиссии в безумии, а ЕС в соучастии терроризму.
«Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности», — ответил политику кто-то из комментаторов.
Пользователи социальной сети заявили, что демократия и верховенство закона не имеют отношения к киевскому режиму. Они добавили, что и в ЕС эти понятия ценятся «ненамного больше».
Ранее комментаторы заподозрили еврочиновницу в «отмывании денег» после ее заявления о помощи Украине.