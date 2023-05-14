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В Сети отнеслись скептически к высказыванию главы ЕК фон дер Ляйен об общих ценностях с Киевом

Политика
В Сети отнеслись скептически к высказыванию главы ЕК фон дер Ляйен об общих ценностях с Киевом

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подверглась критике в социальных сетях после своего заявления об «общих ценностях» Европейского союза с Киевом. Ранее европолитик заявила, что Украина борется за «демократию и верховенство закона».

Высказывание вызвало негатив читателей в социальной сети. Пользователи посчитали высказывание фон дер Ляйен «позорным». Они заподозрили главу Еврокомиссии в безумии, а ЕС в соучастии терроризму.

«Подавляющее большинство европейцев хотят мира и не верят в ваши мистификации реальности», — ответил политику кто-то из комментаторов.

Пользователи социальной сети заявили, что демократия и верховенство закона не имеют отношения к киевскому режиму. Они добавили, что и в ЕС эти понятия ценятся «ненамного больше».

Ранее комментаторы заподозрили еврочиновницу в «отмывании денег» после ее заявления о помощи Украине.
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