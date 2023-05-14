«Пхаланг Прачарат» против «Пхыа Тхаи»: кто борется с кем на всеобщих выборах в Таиланде

Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает, как устроена политическая система Таиланда и какие партии борются за власть на выборах.
В Таиланде в воскресенье, 14 мая, проходят всеобщие выборы. На них 52,2 миллиона избирателей в возрасте от 18 лет и старше отдадут свои голоса за политические партии, которые, в свою очередь, определят имя следующего премьер-министра.
Порядка 95 тысяч избирательных участков будут открыты для голосования с 8 до 17 часов по местному времени. После этого начнется подсчет бюллетеней вручную и передача данных в избирательную комиссию с публикацией их на официальном сайте с 19:00 в режиме реального времени. Предварительные результаты должны быть известны уже к исходу дня. Явка на предстоящих выборах ожидается на уровне 85%.
По новому законодательству, пришедшие на свои участки тайцы получат по два бюллетеня, чтобы определить 500 депутатов в нижнюю палату парламента на четырехлетний срок. Из них 400 кандидатов будут выбраны от избирательных округов и еще 100 распределятся по партийным спискам.
Верхняя палата парламента не избирается — ее состав был назначен военным правительством еще до прошлых всеобщих выборов 2019 года. Однако 250 сенаторов, пятилетний срок полномочий которых истекает только в следующем году, принимают участие в голосовании за пост премьер-министра.
Таким образом, для формирования правящей коалиции таиландским партиям придется договариваться и объединяться так, чтобы в итоге контролировать по меньшей мере 251 место в Палате представителей. Но для назначения своего премьера этого будет недостаточно и потребуется уже минимум 376 голосов от общего числа парламентариев. Каждая партия, получившая не менее 25 мест в нижней палате, может выдвинуть до трех кандидатов на премьерское кресло. При этом они не обязательно должны быть избранными членами парламента.
У избирательной комиссии есть 60 дней, чтобы огласить официальные результаты выборов по округам. Распределение мест по партийным спискам займет немного больше времени. В этот период противоборствующие политические лагеря, скорее всего, будут обмениваться взаимными жалобами на нарушения в ходе голосования. При этом некоторые кандидаты в премьеры могут быть дисквалифицированы, а партии распущены.
В целом потребуется около двух месяцев на переговоры для создания коалиции и избрания следующего премьер-министра, который сформирует кабинет. Однако конституция не устанавливает каких-либо временных рамок для процедуры определения нового главы правительства. Пока же исполнять обязанности премьера по-прежнему будет генерал Прают Чан-Оча.
Автор Telegram-канала «Lu Man: Взгляд на Восток» рассказывает об особенностях избирательной системы Таиланда, какие политические партии соревнуются за внимание электората и почему настоящая борьба за власть развернется уже после выборов.
Особенности политического процесса в Таиланде
Новая избирательная система заметно ухудшает положение малых партий в пользу крупных политических сил, обладающих разветвленными патронажными сетями на всех уровнях, вплоть до сельских общин. Только они могут выставить своих кандидатов во всех или большинстве из 400 округов, куда смещается предвыборная конкуренция.
Результаты голосования, особенно в провинциях, во многом зависят от местных влиятельных фигур с прочными политическими и экономическими связями. Как правило, они являются патриархами крупных региональных кланов. Одни лично участвуют в гонке, другие — выставляют своих кандидатов, включая собственных родственников, которым обеспечивают финансирование и необходимые связи.
Эта особенность общественного устройства Таиланда во многом восходит ко временам холодной войны, когда Бангкок был ключевым союзником США в Индокитае, а страна получала миллиарды долларов американской помощи. Большинство представителей первого поколения провинциальных «крестных отцов» появилось именно тогда.
Нынешние выборы сочетают в себе одновременно два подхода. С одной стороны, по-прежнему сохраняется система патронажных сетей политических кланов, задача которых — обеспечивать тот или иной исход голосования. С другой — существует новое поколение молодых избирателей, не включенное в эти процессы, для которого определяющими являются сами партии с их лидерами и программами.
Традиционно тайские политики делятся на популистов, выступающих за расширение демократических процедур, и консерваторов-лоялистов, которые привержены сохранению нынешних порядков и поддержанию института монархии.
С точки зрения содержания предвыборных программ политические силы Таиланда не сильно отличаются друг от друга. Их обещания большей частью направлены непосредственно на удовлетворение текущих материальных потребностей населения. Такую модель заложил более двух десятилетий назад бывший премьер-министр Таксин Чиннават. Постепенно экономический популизм стал стандартной практикой для всех партий, включая консервативные.
Ставка делается на то, что популистская платформа и обещания быстрых денег помогут привлечь массовую поддержку. В то же время партии слабо формулируют свои идеологические основы, поэтому привычное деление на «левых» и «правых» плохо отражает тайские политические реалии.
Вопросы внешней политики также мало интересуют большую часть населения и по этой причине практически не находят отражения в речах кандидатов. В целом, все партии сходятся во мнении, что Бангкок должен сохранять независимую позицию в растущем противостоянии Китая и США, извлекая из этого выгоду.
Траектория государственной политики Таиланда будет в значительной степени зависеть от характеристик коалиционного правительства. Но важно понимать, что обычно она лишь отчасти соотносится с тем, что публично предлагают партии для привлечения электората. Вместо этого внимание политиков очень быстро сместится на закулисные сделки и взаимные уступки, которые всегда играют ключевую роль при распределении властных полномочий после выборов.
Также нужно помнить, что состоящая из популистов оппозиция в целом лучше работает в информационном пространстве, включая как крупные СМИ, так и соцсети. Это позволяет создавать искаженную картинку большой поддержки среди тайского общества, которая в реальности оказывается не столь масштабной. То же касается многочисленных опросов общественного мнения. Зачастую они дают некорректные результаты из-за слишком малой и специфической выборки, слабой методологии или явной ангажированности некоторых агентств.
Консерваторы против популистов
Нынешний глава правительства Прают Чан-Оча рассчитывает сохранить занимаемые позиции, выступая основным кандидатом в премьер-министры от небольшой партии «Руам Тхай Санг Чат» («Объединенная тайская нация»), основанной в марте 2021 года. К власти он пришел в результате военного переворота 2014 года, а спустя пять лет занял кресло премьера уже по итогам всеобщих выборов.
Партия борется за голоса консервативной части общества, делая акцент на преемственности политики текущей администрации. Бывший генерал рассчитывает привлечь избирателей обещаниями стабильности и заботы о благополучии тайцев, а также защиты монархии.
Политическая программа включает задачи увеличить размер ежемесячных государственных социальных пособий до 1000 батов, стимулировать восстановление экономики после пандемии, создать фонды для поддержки цен на сельскохозяйственную продукцию, предоставить 100 профессиональных стипендий для каждого региона, а также продолжить реализацию крупных инвестиционных проектов, таких как Восточный экономический коридор.
Основная цель «Руам Тхай Санг Чат» — набрать необходимый минимум в 25 мест в парламенте и выдвинуть 69-летнего Праюта в премьеры. Расчет делается на поддержку других партий консервативного лагеря, а также голоса сенаторов.
Базовая проблема заключается в том, что действующее законодательство ограничивает срок пребывания одного лица на посту премьера строго восемью годами. В соответствии с решением Конституционного суда Прают Чан-Оча имеет право занимать данную должность только до 2025 года, так как отсчет ведется с момента вступления в силу нынешней конституции в 2017 году.
Сам Прают уже заявил, что в соответствующий момент сменить его сможет 64-летний лидер партии Пхирапхан Салиратвипхак, который идет вторым кандидатом от UTN. Пхирапхан не новичок в политике, ранее он был членом Демократической партии и занимал пост министра юстиции в кабинете Апхисита Ветчачивы. Однако такая рокировка создаст лишние риски нестабильности в середине срока, что делает Праюта не самым оптимальным претендентом от консерваторов. Хотя он по-прежнему остается одной из сильных фигур.
Ожидается, что партия сможет получить от 25 до 30 мест в Палате представителей. В основном за счет части южных провинций, где популярность генерала Праюта высока, а также ряда центральных и восточных районов, где имеются патронажные сети некоторых политиков, перешедших из Демократической партии.
Партия «Пхаланг Прачарат» («Партия народной государственной власти») также принадлежит к консервативно-лоялистскому крылу. По результатам выборов 2019 года она стала ядром правящей коалиции и обеспечила Праюту премьерское кресло.
Сегодня риторика партии сосредоточена вокруг идей процветания и устойчивого развития, которые не могут быть достигнуты, если страна охвачена политическими конфликтами. Поэтому «Пхаланг Прачарат» выступает за национальное единство и прекращение поляризации общества. Ожидается, что она получит от 30 до 50 мест в парламенте.
Основные предвыборные обещания: увеличить размер государственных социальных пособий до 700 батов в месяц, перераспределить пустующие земли под жилые и сельскохозяйственные нужды для двух миллионов малообеспеченных граждан, снизить розничные цены на дизельное топливо и предоставить субсидии на детей до шести лет. Также возглавляемое «Пхаланг Прачарат» правительство собирается создать специальный комитет, который отберет лучшие предложения из политических программ других партий для их дальнейшей реализации.
Кандидатом в премьер-министры от партии выступает вице-премьер Правит Вонсуван — самый влиятельный человек в современной тайской политике. Бывший командующий армии, он дважды занимал пост министра обороны, был одним из организаторов военного переворота 2014 года и на протяжении всего периода правления Праюта является его заместителем и лидером партии.
Именно генерал Правит играл ключевую роль в подборе нынешних сенаторов. Поэтому 77-летний политик по-прежнему обладает значительной поддержкой в верхней палате парламента, что крайне важно при будущем голосовании за должность премьер-министра.
После запуска предвыборной кампании партии удалось вновь собрать команду сильных экономистов-технократов, которые откололись в предыдущие годы. Также в ее состав «Пхаланг Прачарат» вернулась группа депутатов во главе с Тхаманатом Пхромпхау, бывшим генеральным секретарем партии.
Осенью 2021 года капитан Тхаманат пытался организовать заговор парламентариев с целью отстранения от власти премьер-министра Праюта Чан-Оча в ходе голосования по вотуму недоверия. Однако планы вскрылись, а сам он был смещен с должности замминистра сельского хозяйства и вскоре покинул партию.
Тхаманат Пхромпхау считается опытным и перспективным политиком консервативного лагеря, так как пользуется личным покровительством Правита Вонсувана. Проблемным пунктом биографии капитана является тот факт, что в марте 1994 года он был заключен на шесть лет в тюрьму в Австралии за контрабанду героина. Через три года освобожден и депортирован на родину, после чего сменил свое изначальное имя Манат Бопхром на нынешнее, вернулся на военную службу и даже получил повышение до капитана. В мае 2021 года Конституционный суд постановил, что нет никаких законных оснований для лишения его права занимать государственные должности или быть членом парламента. Поскольку приговор был вынесен судом Нового Южного Уэльса, он не имеет юридической силы в Таиланде.
Сейчас партии очень важна обширная сеть связей Тхаманата по всей стране, особенно в северных и северо-восточных регионах, которые являются оплотом главной оппозиционной партии «Пхыа Тхай». Основной предвыборный посыл Правита заключается в том, что ради преодоления раскола в обществе партия под его руководством открыта для сотрудничества с кем угодно, независимо от идеологической ориентации.
Старейшая политическая сила страны, Демократическая партия Таиланда, на предыдущих выборах потерпела серьезное поражение, не сумев набрать заявленные 100 депутатских мандатов. В результате ей пришлось отказаться от своего предвыборного обещания не поддерживать Праюта на посту премьер-министра. Демократы вошли в правящую коалицию на правах младшего партнера, получив должность спикера Палаты представителей и контроль над ключевыми экономическими министерствами, рассчитывая использовать их для восстановления своей поддержки.
Партия выступает за госрегулирование цен на сельскохозяйственную продукцию, выделение по 30 000 батов (884 доллара) каждому фермерскому хозяйству, бесплатное обучение на бакалавриате по наиболее востребованным дисциплинам, а также раздачу бесплатного молока для школьников.
На должность главы будущего правительства от Демократической партии выставляется заместитель премьер-министра Чурин Лаксанависит. Опытный тайский политик китайского происхождения ранее занимал различные государственные посты, возглавляя при разных администрациях министерства торговли, образования и здравоохранения.
Главный вопрос заключается в том, смогут ли демократы восстановить свои позиции на этих выборах или же продолжат терять политический вес. Скорее всего, партия получит от 30 до 50 мест, в основном за счет голосов юга страны и некоторых восточных провинций.
Партия «Пхумтьайтхай» («Тайская гордость») на прошлых выборах сделала центральным пунктом своей политической кампании легализацию марихуаны, что принесло ей заметную поддержку избирателей. По результатам голосования она получила 51 место и стала младшим, но важным партнером в правительственной коалиции вместе с «Пхаланг Прачарат» и демократами.
Для реализации своей программы «Пхумтьайтхай» без особых проблем получила контроль над второстепенным тогда министерством здравоохранения. Однако разразившаяся в начале 2020 года пандемия COVID-19 резко повысила во властной иерархии роль главы Минздрава Анутхина Чанвиракуна, возглавляющего партию.
На этот раз «Пхумтьайтхай» намерена увеличить количество своих мест в парламенте более чем в два раза, что сделает ее одной из главных политических сил в стране. Однако текущие прогнозы дают партии не более 70 депутатов.
Чтобы сохранять популярность, Анутхину необходимо завершить утверждение застопорившегося в парламенте нового закона о регулировании марихуаны. Поспешное исключение ее из списка запрещенных наркотиков и отсутствие надлежащего законодательства на этот счет привело к юридической путанице и хаосу в данной сфере.
Кроме того, партия обещает улучшить медицинское обслуживание, ввести трехлетний мораторий на взыскание потребительских долгов и предоставить бесплатные солнечные батареи для крыш частных домов, чтобы снизить цены на электроэнергию для населения.
Политическим оплотом партии выступает прежде всего приграничная северо-восточная провинция Бурирам, которую контролирует местный магнат Невин Читчоп. Именно он в действительности руководит «Пхумтьайтхай». Сам олигарх занимал ряд должностей в правительстве Таксина Чиннавата, его брат Саксаям сейчас владеет портфелем министра транспорта, а их отец Чай Читчоп в свое время был президентом Национальной ассамблеи Таиланда и спикером Палаты представителей. Этот клан — этнические китайцы из соседней Камбоджи.
Также показательно, что дочь Невина, Чиичанок Читчоп, возглавляет Buriram Community Enterprise — одно из ведущих предприятий по выращиванию и переработке каннабиса.
Основной кандидат в премьеры от партии «Пхумтьайтхай» Анутхин Чанвиракун происходит из китайской семьи строительных магнатов. Его предки переселились в Таиланд из нынешней провинции Гуандун. Политический вес Анутхина значительно меньше, чем у Праюта и Правита, но при определенных раскладах он может оказаться компромиссной фигурой, устраивающей разные лагеря.
Несмотря на текущее сотрудничество с консервативными силами, в своем основании «Пхумтьайтхай» была связана с популистским движением Таксина Чиннавата. Поэтому, при необходимости, для партии не составит труда войти в коалицию с крупной оппозиционной «Пхыа Тхай».
В отличие от нынешнего избирательного законодательства предыдущие правила, наоборот, ограничивали влияние крупных партий. Учитывая этот фактор, под выборы 2019 года главная оппозиционная сила — популистская «Пхыа Тхай» — создала дочернюю партию «Тхай Ракса Чат», ориентированную на молодежь. А чтобы не создавать лишнюю внутреннюю конкуренцию, руководство материнской организации решило не выставлять кандидатов в округах, где были сильны позиции новой партии.
Однако «Тхай Ракса Чат» распустили накануне голосования за попытку выдвинуть своим кандидатом на пост премьер-министра принцессу Таиланда. Молодому и активному протестному электорату во многих округах ничего не оставалось, кроме как отдать свои голоса за другую оппозиционную партию — «Анакхот Май» («Новое будущее»), созданную всего за год до этого.
Так на прошлых выборах неожиданно для многих третье место с 81 депутатом получила новая политическая сила Тханатхона Тьынгрунгрыангкита. Его семья также имеет китайское происхождение и владеет компанией Thai Summit Group, крупнейшим в Таиланде производителем автозапчастей.
В феврале 2020 года Конституционный суд распустил «Анакхот Май» и запретил ее руководителям, включая Тханатхона, заниматься политикой в течение 10 лет. Это спровоцировало масштабные акции протеста по всей стране. Основной движущей силой выступлений стали студенты, которые потребовали не только отставки премьера Праюта, но и реформирования всей политической системы, вплоть до института монархии.
Тем временем партию перерегистрировали под именем «Кау Клай» («Движение вперед») во главе с Пхитхой Лимтьаренратом. Бывшие руководители «Анакхот Май» создали дополнительно общественную организацию «Прогрессивное движение», которая позволяет им де-факто заниматься публичной агитацией в поддержку своей политической силы, формально не нарушая законодательство.
Партия также выступает с понятными популистскими предложениями: ежегодно повышать минимальную заработную плату, ввести прямые выборы губернаторов провинций, расширить схему государственных льгот и провести реформу школьного образования.
Однако есть у нее и более радикальные пункты программы, которые были переняты у протестной молодежи, по-прежнему составляющей основу ее избирательной базы. В частности, «Кау Клай» была единственной партией, которая поддержала идею отмены статьи 112 УК Таиланда, предусматривающей до 15 лет лишения свободы за оскорбление монархии. Хотя в публичной части предвыборной кампании ее кандидаты стараются не акцентировать внимание на этом, чтобы вновь не попасть под дисквалификацию.
На пост премьер-министра от партии претендует 42-летний политик и бизнесмен Пхитха Лимтьаренрат. Он получил образование в Школе управления имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета, а также в Массачусетском технологическом институте.
За две недели до выборов один из кандидатов от консервативной партии «Пхаланг Прачарат» обратился в избирательную комиссию с запросом лишить Пхитху права баллотироваться в парламент, поскольку законодательство строго запрещает владельцам любых СМИ участвовать во всеобщих выборах. Как выяснилось, у политика есть 42 000 акций медиакомпании iTV, которые он не задекларировал в Национальной антикоррупционной комиссии.
Сам лидер партии «Кау Клай» объяснил, что активы принадлежали его отцу, который умер в 2006 году. В качестве управляющего наследством он пытался продать акции, но не смог найти покупателя и уведомил об этом все соответствующие инстанции.
Если Пхитха будет лишен депутатского мандата, он фактически повторит историю своего предшественника Тханатхона Тьынгрунгрыангкита. Его членство в парламенте было приостановлено на таких же основаниях сразу после объявления официальных результатов выборов 2019 года. Это исключило Тханатхона из премьерской гонки, хотя он шел в качестве единого кандидата от всей оппозиции.
Несмотря на свои достаточно радикальные по тайским меркам взгляды, «Движение вперед» более прагматично, чем может показаться. Пхитха заявил, что при соблюдении некоторых условий он был бы не против коалиции с «Пхумтьайтхай», но партия никогда не будет сотрудничать с Праютом или Правитом. При этом основным конкурентом на выборах для нее являются вовсе не консервативные силы, а главный союзник по оппозиции — партия «Пхыа Тхай», которая привлекает тот же базовый электорат.
Партия «Пхыа Тхаи» («Для тайцев») является очередной реинкарнацией политической силы, созданной Таксином Чиннаватом в 1998 году под именем «Тхай Рак Тхай». Его клан — также китайского происхождения и сколотил свое состояние главным образом на телекоммуникациях и недвижимости.
Таксин занимал пост премьер-министра с 2001 по 2006 год, пока не лишился власти в результате очередного военного переворота. Сейчас он проживает в изгнании в Дубае, откуда продолжает руководить партией. Похожий путь прошла его сестра Йинглак Чиннават, став первой женщиной-премьером Таиланда в 2011 году. Однако спустя три года она была вынуждена уйти в отставку по решению суда, а возникший политический кризис окончился вмешательством военных во главе с генералом Праютом.
Сегодня основным кандидатом на премьерское кресло от «Пхыа Тхай» является 36-летняя Пхэтхонгтхан Чиннават, широко известная под прозвищем Унг Инг. Дочь Таксина предвыборную кампанию строит на авторитете отца, что также во многом повторяет подходы ее тетки. Она считается полным новичком в политике, ранее занималась только гостиничным бизнесом, получив соответствующее образование в Великобритании.
Альтернативным кандидатом на высший пост от партии заявлен тайский политик и бизнесмен Сеттха Тхависин. Он также является этническим китайцем и генеральным директором Sansiri, одной из крупнейших компаний в сфере недвижимости Таиланда. Несмотря на явное доминирование в предвыборной кампании Пхэтхонгтхан, задача которой привлечь внимание избирателей, у него довольно высоки шансы стать компромиссным премьером при заключении закулисных сделок с другими партиями после выборов.
В полном соответствии со своим популистским курсом партия предлагает повысить минимальную заработную плату до 600 батов в день (17,7 доллара) для всех тайцев и 25 000 батов в месяц (734 доллара) для выпускников колледжей, расширить схему дешевого медицинского обслуживания, отменить воинскую повинность, принять меры по снижению цен на нефть и коммунальных платежей.
Наибольший резонанс вызвала идея раздать по 10 000 батов (295 долларов) каждому гражданину старше 16 лет на личный цифровой кошелек с возможностью потратить их в пределах четырех километров от дома. Вероятность реализации подобной инициативы очень сомнительна, так как она обойдется госбюджету в 560 миллиардов батов. К тому же это может быть расценено как попытка подкупа избирателей или предоставление заведомо недостоверной информации, что нарушает положения закона о выборах.
«Пхыа Тхай» также не поддержала отмену статьи 112 УК, но пообещала вынести этот вопрос на обсуждение в парламенте для мирного разрешения разделившего общество спора. По словам Таксина, проблема в основном коренится в неравномерном применении данных положений, а не в самом законодательстве.
Осторожные маневры вокруг идей, связанных с реформированием монархии, обусловлены необходимостью политического выживания партии, которую прежде уже неоднократно распускали. По этой же причине «Пхыа Тхай» может дистанцироваться от союза с радикально настроенной «Кау Клай» и попытаться вначале сформировать коалицию с консервативными силами.
Пхэтхонгтхан заявила, что готова работать с другими партиями, если пост премьера и основные министерства достанутся кандидатам от «Пхыа Тхай». При этом она категорически отвергла вариант сотрудничества с Праютом и Правитом. Однако Таксин Чиннават считает, что такой сценарий не исключен и может быть «последним вариантом».
Дело в том, что у «Пхыа Тхай» есть еще одни важный пункт политической программы — вернуть Таксина Чиннавата в Таиланд, против чего резко выступают лоялисты. Именно перспектива его амнистии правительством Йинглак в 2013 году стала причиной беспорядков, приведших к последнему военному перевороту. Поэтому у «Пхыа Тхай» фактически нет других вариантов, кроме как заручиться поддержкой части консервативных партий в обмен на уступки и формирование смешанной коалиции. В противном случае высока вероятность повторения сценария десятилетней давности.
Настоящая борьба начнется после выборов
Нет особых сомнений, что «Пхыа Тхай» наберет самое большое количество мест в парламенте по результатам голосования. Именно так было на всех выборах с 2001 года, включая последние. Однако это не гарантирует ей своего премьера. Завоевать около 250 мест для контроля Палаты представителей и формирования собственной коалиции будет сложной задачей для партии, а получить свыше 300 депутатских мандатов для проведения голосования по премьер-министру в свою пользу — крайне маловероятно. Поэтому партии придется идти на заключение тактических союзов и договоренностей, которые в итоге могут оказаться весьма неожиданными — в первую очередь для ее избирателей, но не для самих тайских политиков.
У противоположного лагеря — другая проблема. Без сотрудничества с оппозицией они рискуют лишиться контроля над нижней палатой парламента, не набрав простого большинства в 251 голос. При этом консерваторы по-прежнему пользуются поддержкой сената, что, вероятно, позволит им даже в такой ситуации утвердить своего премьера. Создание правительства меньшинства приведет к перманентному конфликту между законодательной и исполнительной ветвями власти. Такой сценарий также является нежелательным, и его постараются избежать.
Всеобщие выборы 14 мая являются скорее предустановкой и прологом к более значимой кулуарной борьбе за власть, которая начнется сразу после них. При этом существует множество различных вариантов итоговых политических конфигураций. Однако предвыборные обещания партий мало что говорят об ожидаемых раскладах в парламенте и правительстве, которые, в свою очередь, также не будут в полной мере отражать волеизъявление тайских избирателей.