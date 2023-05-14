«Пхаланг Прачарат» против «Пхыа Тхаи»: кто борется с кем на всеобщих выборах в Таиланде

Нет особых сомнений, что «Пхыа Тхай» наберет самое большое количество мест в парламенте по результатам голосования. Именно так было на всех выборах с 2001 года, включая последние. Однако это не гарантирует ей своего премьера. Завоевать около 250 мест для контроля Палаты представителей и формирования собственной коалиции будет сложной задачей для партии, а получить свыше 300 депутатских мандатов для проведения голосования по премьер-министру в свою пользу — крайне маловероятно. Поэтому партии придется идти на заключение тактических союзов и договоренностей, которые в итоге могут оказаться весьма неожиданными — в первую очередь для ее избирателей, но не для самих тайских политиков.