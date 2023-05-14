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«Сочи» выиграли у «Ростова» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 1:0

Спорт
«Сочи» выиграли у «Ростова» в матче 27-го тура РПЛ со счетом 1:0

Футбольная игра двух команд прошла в воскресенье, 14 мая, в Сочи.

ФК «Сочи» обыграл «Ростов» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 1:0. Единственный мяч за игру в ворота соперников забил Тимофей Шипунов.

На данный момент «Ростов» находится на третьем месте в турнирной таблице РПЛ с 50 очками. «Сочи» занимает девятую строчку с 37.

21 мая «Ростов» сыграет с «Краснодаром». 22 мая «Сочи» встретится на поле с ФК «Пари Нижний Новгород».

Ранее футбольный клуб «Ахмат» разгромил «Динамо» со счетом 3:0 в матче РПЛ, что привело к отставке тренера московской команды.
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