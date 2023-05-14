Пригожин: ЧВК «Вагнер» освободила девять многоэтажек за сутки в Бахмуте

Штурмовики ЧВК «Вагнер» заняли 91 тысячу метров территории Бахмута. Актуальные данные озвучил основатель «оркестра» Евгений Пригожин.
Он проинформировал, что «музыканты» за сутки продвинулись максимально до 130 метров в «гнезде» Бахмута и вокруг него. На данный момент украинцы контролируют 1,69 квадратного километра территории.
«За день было освобождено девять многоэтажных домов, всего под нашим контролем находятся 28 домов, под контролем противника 20 многоэтажных домов в "гнезде" Бахмута», – передает слова Пригожина его пресс-служба в Telegram-канале.
На данный момент бойцы продолжают работать как внутри населенного пункта, так и на флангах. Там им пришлось остаться для пресечения попыток прорыва.