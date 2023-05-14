В КГБ Белоруссии раскрыли заказчиков планирующихся акций по дестабилизации ситуации в стране

Председатель Комитета Государственной безопасности Белоруссии Ивана Тюртель рассказал, что ведомству стало известно о попытке организовать в республике акцию, направленную на дестабилизацию обстановки в государстве. О заказчиках и исполнителях готовящейся провокации он сообщил в эфире телеканала СТВ.