В КГБ Белоруссии раскрыли заказчиков планирующихся акций по дестабилизации ситуации в стране

Председатель Комитета Государственной безопасности Белоруссии Ивана Тюртель рассказал, что ведомству стало известно о попытке организовать в республике акцию, направленную на дестабилизацию обстановки в государстве. О заказчиках и исполнителях готовящейся провокации он сообщил в эфире телеканала СТВ.
Тюртель заявил, что за попыткой дестабилизации стоит «коллективный Запад». Как стало известно комитету госбезопасности, целью заказчиков является нарушение геополитической обстановки в регионе.
«Мы ждем попыток, не только ждем, но и знаем конкретные цели, конкретных лиц, которые будут пытаться дестабилизировать ситуацию в нашей стране в ближайшее время», — сообщил председатель КГБ.
Руководитель ведомства считает, что Запад давит на «исполнителей», требуя «акций и терактов». Спокойная и мирная обстановка в Белоруссии заказчиков не устраивает.
Ранее в Госдуме подтвердили проблемы со здоровьем у президента Белоруссии Александра Лукашенко.