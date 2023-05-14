Роберт Кеннеди-младший заявил, что сможет победить президента Байдена в гонке внутри партии

Кандидат в президенты Соединенных Штатов Америки Роберт Кеннеди-младший заявил, что сможет обойти действующего американского лидера Джо Байдена в гонке внутри Демократической партии и получить номинацию для участия в выборах главы страны. Об этом сообщает Fox News.
По словам Кеннеди, у него очень сильная поддержка среди независимых избирателей и даже республиканцев.
Политик уточнил, что в данный момент он является сильнейшим кандидатом от партии. Он добавил, что находится в лучшей форме относительно своих соперников, в числе которых оказался и Байден.
«Мы должны быть в состоянии показать людям, что демократия работает, а Соединенные Штаты не такие, как Советский Союз, где партия выбирает кандидатов, а общественность действительно не имеет права голоса», — резюмировал Кеннеди.
Ранее кандидат в президенты США Роберт Кеннеди назвал Украину пешкой в битве между сверхдержавами.