Лучшие роли Кейт Бланшетт: подборка ФАН в честь дня рождения актрисы

14 мая день рождения отмечает звезда мирового кино, талантливая и обворожительная австралийская актриса Кейт Бланшетт. ФАН собрал несколько самых ярких и известных фильмов с участием звезды.
14 мая 1969 года родилась известная всему миру актриса Кейт Бланшетт. Она известна поклонникам по таким ролям, как несчастная учительница из «Скандального дневника», королева Елизавета I, злая мачеха Золушки, эльфийская чародейка из джексоновской трилогии «Властелин колец» — и по многим другим. Об этих и прочих фильмах, а также о том, какую роль (в прямом и переносном смысле) в их создании сыграла именинница, ФАН решил рассказать чуть подробнее.
Бланшетт считается четвертой актрисой в мире по количеству выдвижений на премию «Оскар». Всего в рамках кинопремии у нее было 8 номинаций, а победу актриса одержала в двух их них. При этом, актриса обладает огромным количеством и других наград. За свою карьеру она была удостоена 189 номинаций и победила в 155 из них.
«Елизавета» — режиссер Шекхар Капур, 1998 год
Согласно биографии Бланшетт, принято считать, что именно с этого фильма все началось. Несмотря на то, что на момент съемок в «Елизавете» Бланшетт уже имела за плечами фильмографию в несколько картин, она все же считается большим и ярким стартом киноактрисы.
Это при том, что первой ролью в кино стала роль Сьюзан Макарти в картине «Дорога в рай». Уже через год после этого Бланшетт снялась в «Елизавете». Она принесла актрисе мировую известность и первую номинацию на «Оскар».
Довольно нестандартная историческая драма режиссера Шекхара Капура рассказала о ранних годах правления английской королевы Елизаветы I, а также о ее восхождении на трон. После успеха первой картины было решено снять ее продолжение, и в 2007 году мир увидел фильм «Золотой век», где Бланшетт и ее коллеги предстали в уже знакомых зрителю ролях.
«Жасмин» — режиссер Вуди Аллен, 2013 год
«Жасмин» вновь назван в честь главной героини, которую сыграла Бланшетт. Согласно сюжетной канве, она «избалована» судьбой, однако, в течение фильма все меняется, и Жасмин вынуждена приспосабливаться к жестокому миру, который преподносит ей порой совсем не сладкие уроки.
За эту роль актриса получила второй «Оскар» и массу почитателей. Вместо тысячи слов — это лучше один раз увидеть!
«Авиатор» — режиссер Мартин Скорсезе,
Еще один оскароносный фильм, взявший три награды премии, одна из которых досталась Бланшетт.
Несмотря на то, что здесь уже довольно известная Бланшетт исполнила не главную роль, эта картина точно заслуживает того, чтобы быть в главном топе фильмов звезды. Биографическая драма Мартина Скорсезе принесла актрисе первый «Оскар» и стала пиком ее популярности.
Согласно сюжету, драма является биографической и рассказывает о судьбе миллионера Говарда Хьюза — летчика, изобретателя, плейбоя и режиссера. Бланшетт исполнила роль любовницы главного героя. Картина имела колоссальный успех, а актриса получила «Оскар» за лучшую женскую роль второго плана.
«Кэрол» – режиссер Тодд Хейнс, 2015 год
«Кэрол» — фильм назван в честь героини Бланшетт. Он вдохновил критиков, которые называли фильм «невероятно красивым», и завоевал главный приз Каннского кинофестиваля. В рамках этого фильма актриса также была номинирована на «Оскар» за «лучшую женскую роль».
Действие картины разворачивается в Нью-Йорке 50-х годов. По сюжету Кэрол живет в браке с нелюбимым мужчиной, с которым остается ради общей дочери, но по счастливой случайности все-таки находит новую, истинную, любовь, пусть и гораздо младше ее.
Роль является особенно непростой в психологическом плане, однако, Бланшетт справилась с ней блестяще. Да и фильм с довольно необычным сюжетом, и чем-то даже напоминает «Скандальный дневник», где также снималась Бланшетт в роли учительницы, влюбленной в своего ученика.
«Рай» — режиссер Том Тыквер, 2002
Амплуа учительницы Бланшетт уже настигало актрису ранее — в фильме «Рай» Тома Тыквера.
Там актриса сыграла вдову человека, погибшего от передозировки наркотиками. Кроме того, будучи учительницей, по этой же страшной причине она потеряла и нескольких своих учеников.
По сюжету героиня решает отомстить за их смерть, но месть оказывается несколько иной, чем она себе представляла. Драма приобретает нотки экшна, а сама героиня в результате фактически попадает за решетку. Однако, там она встречает новую любовь, которая и помогает той бежать.
Несмотря на столь противоречивые и неспокойные характеры своих героинь, Бланшетт славится своим спокойным и добрым нравом и является образцовой мамой и женой. Об этих и других фактах ФАН рассказал в честь дня рождения актрисы в отдельном материале.