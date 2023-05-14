Лучшие роли Кейт Бланшетт: подборка ФАН в честь дня рождения актрисы

Бланшетт считается четвертой актрисой в мире по количеству выдвижений на премию «Оскар». Всего в рамках кинопремии у нее было 8 номинаций, а победу актриса одержала в двух их них. При этом, актриса обладает огромным количеством и других наград. За свою карьеру она была удостоена 189 номинаций и победила в 155 из них.